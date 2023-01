Başkan Atay’dan 9’uncu kitap kafe müjdesi

Başkan Atay’ın önemli eğitim projeleri arasında yer alan Kitap Kafeler, kentin dört bir yanındaki öğrenciler, gençler ve bilgiye erişmek isteyen herkes için en yakın arkadaş olmayı sürdürüyor. Fatih Mahallesi’nde hizmete sunulan Gençlik Parkı’nın açılış töreninde konuşan Başkan Atay, 9’uncu Kitap Kafe’nin müjdesini verdi. 25 Ocak Çarşamba günü Girne Mahallesi’nde yeni Kitap Kafe’nin açılışını yapacaklarını söyleyen Başkan Atay şöyle konuştu; “Gelecek hafta Çarşamba günü Girne Mahallesi’nde, mahallenin 2’nci, Efeler’imizin 9’uncu Kitap Kafesi’ni açacağız. Her ay 1 tane, belki bazı aylar 2 tane birden açacağız. Verdiğimiz sözler gençlerimiz, çocuklarımız bu ülkenin geleceği olan yavrularımız için. Bu makamlarda ileride oturacak olan çocuklarımızın bilgili olmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların bilgiye erişim konusundaki bütün zorluklarını sona erdirerek Kitap Kafeleri her mahallede, gerekirse her sokakta hizmete açacağız. Sanayi esnafının, işçi bulamayan girişimcinin, iş bulamayan gencin de sorunlarının çözümü okumaktan geçiyor. Bu ülkenin tüm sorunlarının çözümü eğitimden, bilgiden, bilgiye ulaşım yollarından biri de Kitap Kafelerden geçiyor. Bu yüzden eğitim projelerimizle Efeler’in her çocuğu, genci fırsat eşitliği içinde yarınlara hazırlanabilsin diye yorulmadan çalışıyoruz.”