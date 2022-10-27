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Başkan Çerçioğlu Çine’de Demokrat Parti Kongresi’ni Ziyaret Etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine’de Demokrat Parti’nin (DP) ilçe kongresini ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet’e ve kongreye katılan Demokrat Partililere kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Aydın Haberleri 27.10.2022, 15:39
Bir dizi temaslarda bulunmak için bugün Çine’ye giden Başkan Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ile birlikte Demokrat Parti’nin ilçe kongresini de ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, Demokrat Parti’nin Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek “Bir siyasi geleneği temsil eden Demokrat Parti’nin kongresinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Kongreniz Çine’ye ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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