Başkan Çerçioğlu; "Hakkımı helal etmiyorum"

Aydın Büyükşehir Belediyesinin Meclis toplantısında gündem maddelerinden daha çok Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılması ön plana çıktı. Toplantıda AK Parti Grubu'nun diğer başkan ve meclis üyelerini de AK Parti'ye davet etmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özcan'ın AK Parti'ye katılmasını sert bir dille eleştirerek, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa edip AK Parti'ye katılması konusu gündeme geldi. Toplantıda söz alarak konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, “Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan, AK Parti ailesine katıldı. Katılımdan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biz diyoruz ki inandık Hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka diyoruz. Bize katılmak isteyen arkadaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Partili Arı'nın sözleri üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, “Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı. Ben o bölgede çalıştım emek verdim. Hakkımı helal etmiyorum” diyerek salondan ayrıldı.