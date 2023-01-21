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Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Başkan Çerçioğlu, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında açıklama yayımladı.
Başkan Çerçioğlu, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında açıklama yayımladı.
Aydın Haberleri 21.01.2023, 19:06
Namaz Vakti 21 Ocak 2023
|İmsak
|Güneş
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|Akşam
|Yatsı
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|Takımlar
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|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
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|18
|21
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
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|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
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|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Pendikspor
|20
|34
|5. Bandırmaspor
|19
|34
|6. Keçiörengücü
|19
|33
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Liverpool
|19
|29
|9. Brentford
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. West Ham United
|20
|18
|16. Leeds United
|18
|17
|17. Wolves
|19
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|17
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|18
|17
|17. Real Valladolid
|18
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
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