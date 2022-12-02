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Başkan Çerçioğlu'ndan Aydın Sanayi Odası'na ziyaret
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Sanayi Odası'na (AYSO) nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Haberleri 02.12.2022, 12:32
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Merkez İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Adnan Bosnalı, Evrim Karakoz ve Barış Altıntaş da eşlik etti.
Ziyarette Aydın'da sanayinin daha da gelişebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle AYSO'nun ortak projeleri konuşuldu. Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, nazik ziyaretleri için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.
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