Başkan Çerçioğlu'ndan Koçarlı Pazarı'na ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na pazardaki yüksek fiyatlardan dert yanarken pazarcı esnafı da satış yapamadıklarını söyledi.

Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Başkan Çerçioğlu bu kez Koçarlı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardan alışveriş yapan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yüksek fiyatlardan yakındı. Kış için fazladan battaniye satın alan bir vatandaş yakacak fiyatlarından dert yanarken, birçok vatandaş ise pazar arabasını dolduramadıklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ile İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mevlüt Şahinci eşlik etti.