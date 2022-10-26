Başkan Çerçioğlu tüm koşucuları ‘Limit Sensin Aydın’a davet etti 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan koşucuyu Kuşadası’nın harika manzarası eşliğinde koşmaya davet etti. Kuşadası’nda düzenlenecek olan uluslararası koşu etkinliği “Limit Sensin Aydın”da sporcular 5 bin ve 10 bin metre koşacak. Kadınlar ve erkekler için düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Kuşadası’nın kültürel ve doğal mirasını spor aracılığı ile tanıtabilmek amacıyla düzenlenen “Limit Sensin Aydın”, 30 Ekim Pazar günü koşulacak. Yarışma, maviyle yeşilin buluşma noktası olan Kuşadası’nın tanıtımına katkı sunmak için düzenleniyor. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.limitsensinaydin.org internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başkan Çerçioğlu ise tüm koşuseverleri uluslararası etkinlik olan “Limit Sensin Aydın”da koşmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu, sporcuları keyifli bir parkurun beklediğini ifade etti.