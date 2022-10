Başkan Çerçioğlu ve ‘Aydın’ın Sultanları’ndan Aydınfest’te Otizm Farkındalığı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınfest’in açılışında Aydın’ın Sultanları’yla birlikte otizme dikkati çekti. Başkan Çerçioğlu, binlerce Aydınlının katıldığı festivalde bu yıl formalarında otizm farkındalığına yer veren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’yla birlikte Aydınlılarla buluştu.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Çerçioğlu "Bu tarihi haftada bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlüyüz. Birbirimize sarılmalıyız. Birbirimize sarılmalıyız ki Cumhuriyetimiz sonsuza dek devam etsin. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Teşekkürler Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman izindeyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, otizmle ilgili de “Takımımız sporun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık yaratıyor. Geçen yıl formalarıyla kadına karşı şiddete dikkat çeken Aydın’ın Sultanları bu yıl da otizme dikkati çekiyor. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak otizmin farkındayız. Otizm destek ve spor merkezlerimizle otizmli her bireyin yanındayız” diye konuştu.

Şimdiye kadar Aydın'ı takım sporlarında Avrupa'da temsil eden tek takım olan Aydın'ın Sultanları ise sahneye son kazandıkları Balkan Kupası ile çıktı.