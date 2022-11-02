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Başkan Ömer Günel Üniversiteli Öğrencilerle bir araya geldi 

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Öğrencilere Kuşadası Belediyesi’nin kentte gençlere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Amacımız kentimizdeki üniversite ve üniversite öğrencilerinin kıymetini bilerek her şekilde işbirliği sağlamak” dedi. 

Aydın Haberleri 02.11.2022, 20:07
Başkan Ömer Günel Üniversiteli Öğrencilerle bir araya geldi 
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Öğrencilere Kuşadası Belediyesi’nin kentte gençlere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Amacımız kentimizdeki üniversite ve üniversite öğrencilerinin kıymetini bilerek her şekilde işbirliği sağlamak” dedi. 

Üniversite kampüsünde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Günel, ilk olarak ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aziz Bostan ile bir araya gelip fakülte ve üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirecekleri projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu. Daha sonra Çok Amaçlı Konferans Salonu’na geçen Başkan Ömer Günel, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Öğrencilere Kuşadası Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerini anlatan Başkan Ömer Günel, ardından talep ve önerileri dinledi. 

‘Kuşadasi yoğun göç alan bir kent’ 

Kuşadası’nın, bulunduğu konum nedeniyle yoğun göç alan bir kent olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Biz bu doğal sirkülasyon içerisinde kenti nasıl gençleştirebileceğimiz ve kentte yaşayan gençlerimize nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu bağlamda öncelikle sayıları her geçen gün artan, zamana ve mekâna bağlı olmadan çalışan dijital göçebeleri hedef noktamıza aldık. Dünyada ve Türkiye’de bu şekilde çalışmalarını yürüten genç kitleleri Kuşadası’na çekmek için çaba içerisindeyiz. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ve ve yakında hizmete açmayı planladığımız Kampinova, dijital göçebelere yönelik önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Sevgi Plajı’nda bulunan Ada Camping’i pandemi dönemi olmasına rağmen dört ay gibi kısa bir sürede kullanıma açtık. Şu an Türkiye’de kamp ve karavan tutkunlarının vazgeçemediği adreslerden biri haline geldi” dedi.

‘Gençlerin varliği bizler için çok kiymetli’

Gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmasını istemedikleri için Kuşadası’nda Ada Modern Sanat Galerisi’ni açtıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Şu an İstanbul’a gittiğinizde bir sanat galerisinde karşınıza çıkan her şeyi Ada Modern Sanat Galerisi’nde bulabilirsiniz. Şimdi sizler için kitap kafelerimizi hazırlamaya başladık. İlk kitap kafemizi İkiçeşmelik Mahallesi’nde açacağız. Bunların hepsinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Yakın zamanda sizleri yakından ilgilendiren ve çok seveceğinizi düşündüğüm Gençlik İnovasyon Alanı projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz tamamen küçük evlerden oluşan, rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz ve bütün gününüzü geçirebileceğiniz bir tesis yapmak. Bunların dışında üniversitemizle ortak hareket ederek atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği bir eğitim mutfağı hazırlıyoruz. Amacımız hem mevcut çalışanları hem de meslek sahibi olmak isteyenleri eğitmek. Gençlerin varlığı bizim için çok kıymetli. Sizler kentimiz için çok değerlisiniz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda ADÜ Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından Başkan Ömer Günel’e teşekkür belgesi verildi. Başkan Ömer Günel de fakültelerinin bahçesine iki tenis masası ve malzemelerini talep eden öğrencilere isteklerini en kısa sürede yerine getireceğine dair söz verdi.

#Başkan Ömer Günel Üniversiteli Öğrencilerle bir araya geldi #Aydın Haberleri #Kuşadası Belediyesi #Ömer Günel #öğrenci #genel #güncel #Kent09
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