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Başkan Öndeş; "İnsana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır’"

Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için yoğun çalışma takvimi uygularken, diğer yandan sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atıyor.

Aydın Haberleri 20.10.2022, 17:53
Başkan Öndeş; "İnsana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır’"
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Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için yoğun çalışma takvimi uygularken, diğer yandan sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmalar gerçekleştiren Germencik Belediyesi, vatandaşa dokunuyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ilçenin gelişmesi için yeni projeler üreten ekipler, sosyal belediyecilikte de yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Belediye ekipleri, ikinci el eşyadan giyim bankasına, evde tıraş hizmetinden tekerlekli sandalye dağıtımına, erzak desteğinden sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine varıncaya kadar önemli sosyal belediyecilik çalışmaları gerçekleştiriyor.

“İnsana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır”

Germencikli vatandaşların dertleriyle derlendiklerini, dile getirilen sorunları çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Belediye olarak azim ve gayretle sosyal yaşamda da vatandaşlarımıza dokunan, onların yalnız olmadığını hissettiren bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi ‘insana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır’ düsturuyla belediyecilik anlamında rutin işlerimizin yanında yaptığımız sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da ciddi işler yapıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her türlü talep ve önerilerini, beklentilerini imkanlarımız dahilinde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Sokak hayvanları da unutulmuyor

Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri, sosyal belediyecilik faaliyetlerini yürütürken, bu çerçevede sokak hayvanlarının beslenme düzeninin sağlanması için belirlenen besleme noktalarına mama bırakıyor. Sokak hayvanlarının gerek beslenmeleri gerekse bakımları belediye ekiplerince titizlikle takip ediliyor.

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