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‘Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile olmayacak bir işi başardık’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir hayali daha gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından İncirliova İkizdere Cılımbız’a yapılan yeni yolla birçok mahallelerin yolu 13 kilometre kısalıyor. Yapılan çalışmayla mahallelerdeki vatandaşların zeytin ve incir bahçelerine ulaşımı kolaylaşacak. Muhtarlar ve mahalleliler yolun kısalmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederken, ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte arazilerinin değerinin de arttığını söyledi.

Aydın Haberleri 19.11.2022, 12:06
‘Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile olmayacak bir işi başardık’
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir hayali daha gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından İncirliova İkizdere Cılımbız’a yapılan yeni yolla birçok mahallelerin yolu 13 kilometre kısalıyor. Yapılan çalışmayla mahallelerdeki vatandaşların zeytin ve incir bahçelerine ulaşımı kolaylaşacak. Muhtarlar ve mahalleliler yolun kısalmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederken, ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte arazilerinin değerinin de arttığını söyledi.

Oldukça zor bir arazide çalışma yürütüldüğünü ifade eden İkizdere Mahallesi Muhtarı Şahin Erol “Mahallemizdeki vatandaşlarımızın arazilerinin yüzde 70’i Cılımbız bölgesinde. Mahallemden 30 hane de o bölgede yaşıyor. Arazilerimize ulaşmakta büyük sıkıntı yaşıyorduk. Yağmur yağdığında sular yükseldiği için arazilerimize geçemiyorduk. Özlem Başkanımıza konuyla ilgili talepte bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemiz burada yaklaşık sekiz aydır çalışma yürütüyor. Menfezlerimiz yapıldı, yol iyileştirme çalışması devam ediyor. Vatandaşlarımız çok memnun. Buradaki arazilerimizin ulaşımı sadece traktörlerle sağlanıyordu, şimdi ise otomobille gidebileceğiz. Burada yaşayan vatandaşlarımız da rahat bir nefes aldı. Bu yol yapıldığı için vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştığı gibi kazançları da artacak. Ayrıca bu yol Palamut ve Arpadere mahallelerinin yollarını 13 kilometre kısaltacak. Ömür boyu kamuya hizmet eden bir yol olacak. Vatandaşlarımız bu yolu bir hayal olarak görüyordu, şimdi gerçeği gördüler. Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile olmayacak bir işi başardık. Özlem Başkan bir hayalin fazlasını gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

 

Arpadere Muhtarı Barlas: Özlem Başkanımız olmazı başardı

Arpadere Mahallesi Muhtarı Nihat Barlas ise “Cılımbız yolunun açılması mahallelilerimiz açısından büyük bir velinimet. İkizdere Barajı yapılmadan önce mahallemin İncirliova’ya uzaklığı 17 kilometreydi. Barajın yapılmasıyla 28 kilometreye çıktı. Şimdi bu yolla birlikte uzaklık 15 kilometreye düşecek. Bunun yanında mahallemizin arazileri değerlendi. Vatandaşlarımız yağmur yağdığında buraya gelip bu arazileri işleyemiyordu. Şimdi yol geniş, her şey güzel oldu. Herkes otomobiliyle arazisine gelebiliyor. Bunun büyük bir katma değeri var. Yolun kısalmış olması hem ekonomik olarak, hem de acil durumlar için oldukça iyi oldu. Bu yol Tire ile İncirliova arasını da kısaltıyor. Bu yolun İncirliova’nın ekonomik hayatına da faydasının olacağını düşünüyorum. Özlem Başkanımız olmazı başardı. Özlem Başkan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Vatandaşlar oldukça memnun

Karagözler Mahallesi’nden Mustafa Can “Bu arazileri iyi biliyorum. Şu anda harika bir yol yapılmış. Yapanlardan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Bu yol 28 kilometreden 15 kilometreye düştü. Bu büyük bir tasarruf demek. Bunun yanında arazilerin değeri arttı. Bir afet durumunda hızlıca ulaşılabilecek. Yoldan çok memnun kaldık” ifadelerini kullandı. 

Yol üzerindeki arazilerini işleyen Arpadere Mahallesi’nden Hüseyin Dinçer “Önceden ulaşım çok zordu. Öncesinde sadece traktörle gelip gidebiliyorduk. Şimdi otomobille gelmeye başladık” şeklinde konuşurken bir başka çiftçi Arpadere Mahallesi’nden Hasan Ali Dinçer ise “Yolumuz güzel oldu. Arazilerimizin değeri arttı. Yolumuz kısaldı. Yolumuz bir geliş-gidişte 25 kilometre kısalmış oldu. Topuklu Efemize çok teşekkür ederiz. Mahallelilerimiz de çok memnun. İncirliova’ya ulaşım için 100 lira yerine 50 liralık yakıt harcayacağız. Bizim bütçemize çok faydalı oldu” dedi.

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