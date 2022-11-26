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Berna Küçükkaya, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı gününü kutladı

Niz Olive Zeytinyağı Yönetim kurulu üyesi Berna Küçükkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı gününü kutladı.

Aydın Haberleri 26.11.2022, 13:25 26.11.2022, 14:56
Berna Küçükkaya, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı gününü kutladı
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Niz Olive Zeytinyağı Yönetim kurulu üyesi Berna Küçükkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı gününü kutladı.

Küçükkaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Zeytinin ilk ziraatının yapıldığı ve zeytin ürünlerinin ilk kullanıldığı ülkeler Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerdir. Zeytin Akdeniz ülkelerine özgü bir ürün olup, tarihi 8000 yıl öncesine dayanmaktadır. Ülkemizde de çok eski dönemlerden beri zeytinin kültürü yapılmaktadır. Arkeolojik veriler incelendiğinde zeytinin insanlar için kutsal değer taşıdığı görülmektedir. Eski Batı Anadolu medeniyetleri zeytine “sıvı altın” adı verilmiştir. Zeytin ağacı yeniden dirilişin, ölümsüzlüğün simgesi olarak tanımlanmış, yarışmalarda, büyük ödül alanlar zeytin dalı ile ödüllendirilmiştir. 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü Kutlu Mutlu Olsun” dedi.

Zeytin ağacı ve önemi

2019 yılında UNESCO Genel Konferansı‘nın 40’ıncı oturumunda ilan edilen Dünya Zeytin Ağacı Günü her yıl 26 Kasım’da gerçekleşiyor. Bugün ile Zeytin ağaçlarının insanlık için önemli sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel önemini takdir etmek ve zeytin ağaçlarının korunmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Zeytin ağacına basit ama ciddi bir saygı olan bu bildirge, dünyanın her yerindeki hükümetlere ve kurumlara zeytin ağacını gezegenimizin koruyucusu olarak seçmeye davet ediyor. Bu deklarasyon, zeytinin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolünü, aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede kilit bir silah olduğunu vurgulamaktadır. Mesaj çok açık: gezegenimizi ve sağlığımızı korumak için zeytinleri seçin. 1959’da kurulan Uluslararası Zeytin Konseyi şu anda zeytinyağı ve sofralık zeytin üreten ülkelerin% 94’ünü birleştiriyor.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) yönetim kurulu, 26 Kasım’ın her yıl Dünya Zeytin Ağacı Günü olarak kutlanmasını kabul etti.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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