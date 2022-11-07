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Bozdoğan İlçesinin alt yapısı ASKİ tarafından yenilendi

Aydın’ın her ilçesinde eşzamanlı çalışmalar yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Bozdoğan’ın Ziyaretli Mahallesi’nin de içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Mahalle muhtarı Kemal Özkan “Halk istiyor, Aydın Büyükşehir Belediyesi yapıyor” ifadelerini kullandı. 

Aydın Haberleri 07.11.2022, 14:02
Bozdoğan İlçesinin alt yapısı ASKİ tarafından yenilendi
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Kendisi de çiftçilik yapan Özkan, Ziyaretli Mahallesi’yle ilgili “Mahallemdeki vatandaşlarımız çalışkan ve üretken insanlar. Süt ve besi üzerine hayvancılık yoğun olarak yapılıyor. Bozdoğan pidesini meşhur eden manda kaymağı da mahallemde üretiliyor. Kaymağımız çok meşhur. Bu sebeple su ihtiyacımız oldukça fazla” ifadelerini kullandı. 

Demir borular değiştirildi

Mahalledeki içme suyu hattının 1970 yılında yapıldığını hatırlatan Özkan, “Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ çalışanlarına kendim ve mahallem adına çok teşekkür ederim. ASKİ, bu demir şebeke borularını yeniledi. Mahallemde altyapıyı tamamen yeniledik. Altyapı değiştirildikten sonra üstyapıyı da yenileyerek parke yaptık. Fen İşleri ekiplerine de teşekkür ederiz” dedi. 

Mahalleye 8 tatlı su çeşmesi yapıldı

ASKİ’nin vatandaşların tatlı su imkânlarından faydalanması için mahallede 8 tane de çeşme yaptığının altını çizen Özkan “Bu çeşmelerden tüm mahalle halkı faydalanıyor. Bunların yanında bir de Bozdoğan’dan yeni bir hat çekildi, o da bir hafta içerisinde faaliyete geçecek. Mahallemde şimdi bir de artezyen çalışması yapılacak” şeklinde konuştu. 

‘Özlem Başkan çok titiz ve özverili.’

Özkan, ASKİ’nin çalışmalarını değerlendirirken “ASKİ mahallemde çok yoğun bir çalışma yürütüyor, bürokratlarımız isteklerimizi geri çevirmiyor. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Yani Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Halk istiyor, Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Özlem Başkan bu konuda çok titiz ve özverili. Halkın ne istediğini biliyor, halktan gelen talepleri ve muhtarlardan gelen talepleri iyi değerlendiriyor. Bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

#Bozdoğan İlçesinin alt yapısı ASKİ tarafından yenilendi #Özlem Çerçioğlu #alt yapı #aski #Aydın Haberleri #Bozdoğan #su #içme suyu #Kent09 #genel #güncel
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