Çerçioğlu’ndan AKP’ye tokat gibi cevap 

Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantı, gündem dışı söz alan Ak Parti grup sözcüsü Mustafa Arı ile devam etti. Ak Parti gurup sözcüsü Arı, hükümetin deprem bölgesinde yaptıklarını sıraladıktan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına sizler neler yaptınız diyerek sorular yöneltti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu soruları yanıtlayarak, yaptıkları çalışma ve hizmetleri tek tek sıralıda.

Başkan Çerçioğlu, Kızılay, Ahbap derneğine çadır satmak için uğraşmasaydı da hepsini bir an evvel deprem bölgesine gönderseydi dedi.

Çerçioğlu sözlerine şöyle devam etti; “Değerli belediye Başkanları değerli meclis üyeleri Türk milletinin başı sağ olsun. Büyük bir acı yaşadık ve bu acıyı asla unutamayız. Deprem haberini alır almaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak arama kurtarma ekiplerimiz ve eğitimli iki arama kurtarma köpeğimiz anında yola çıktılar. AFAD koordinasyon merkezi bizi Adıyaman ilimiz ile eşleştirdi. Biz Belediye olarak AFAD ile ortaklaşa çalışma gerçekleştirdik. Depremin olduğu gün Aydın Büyükşehir Belediyemizin mobil yemek tırı harekete geçerek ikinci günü yemek dağıtmaya başladık. Her gün 10 bin kişiye temek çıkartarak orada vatandaşlarımızın yanında olduk. Ayrıca bunu kimse unutmamalı deprem bölgesine ulaşan ilk ekip Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri oldu. Adıyaman’da sıcak çorbayı ilk dağıtanda biz olduk. Ben sizlerin ve değerli basın mensupları huzurunda orada hizmet veren Büyükşehir personelimizden Allah razı olsun. Arama kurtarma ekiplerimiz Birçok vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından çıkartmıştır. Aydın halkı ile beraber 41 tır insani yardımı anında yola çıkardık. Yola çıkan 41 tır AFAT koordinasyonu ile hareket ederek şoförlerin ve araçların plakaları Aydın Valiliğine bildirilmiştir. Toplamda 100 civarı personelimiz görev alırken 12 iş makinası ve kamyonlarımız görev almıştır. Gaziantep ve Hatay illerinde de arama kurtarma ekiplerimiz aktif görev aldılar. Halen şuanda Adıyaman’da Büyükşehir personelimiz bulunmaktadır. Yola çıkan Tırların içerisinde çadırlarımızda vardı ve geçen ay karar aldık 100 konteynır için ve bunların üretimleri devam ediyor. Üretimi bitmiş olan konteynırlar AFAD koordinasyonu eşliğinde Adıyaman’a doğru yola çıktı.”

“Baz istasyonları çalışmış olsaydı o kız yaşıyordu”

Çerçioğlu “Japonya’da, 9 şiddetinde deprem oluyor ama bu kadar bina yıkılmıyor, bu kadar insan ölmüyor. Gerçekten, yürekten söylüyorum, siyaset yapacak halimiz yok şu durumda. Ancak bu vesile ile söylemek isterim ki binaların üzerine bulunan o telefon vericilerini kaldırsınlar. Ne işe yaradı onca baz istasyonu. İnsanlar bir birleri ile iletişim kuramadılar. Dün görmüş olmalısınız tüm kanallar yayınladı bir Babanın çaresizliği ve gözyaşlarını. 10 yaşındaki bir kız çocuğu babasına sesli mesaj atmak istiyor “Baba beni kurtar, Baba Baba yardım et” diye haykırıyor ama telefon çekmediği için o kızımız o küçücük kız orada can veriyor. Ben o bölgeye gittim giden arkadaşlarımda söylüyorlar 3 gün kimse yoktu kimse gelemdi diye. O bölgede yaşayan yaşama tutunmaya çalışan insanlar söylüyor kimse gelmedi kimse yoktu diye. Eğer o baz istasyonları çalışmış olsaydı o kız çocuğu yaşıyor olacaktı.” diyerek soruları cevapladı.

Haber: Cemil Ağırbaşer