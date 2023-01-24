CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, yoksulluk üzerinden İŞKUR müdürü Terzi'ye yüklendi

Saatçı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Derin yoksulluk, ekonomik kriz ve işsizliğin pençesinde kıvranan milletimizin çektiği çileyi hep dile getiriyor, bu çilenin bitmesine çok az kaldığını, millet ittifakı iktidarında tüm bu olumsuzlukları hiç ama hiç konuşmayacağımızı sık sık vurguluyarak halkımız ile paylaşıyoruz. Özellikle devletin rakamlarıyla kanayan yaramız işsizliğe vurgu yapıldığında bir de bakıyoruz ki, “bayram değil seyran değil” kabilinden İşkur müdürümüz kendince rakam açıklamaya falan çalışıyor. Müdür Bey bu memlekette o TÜİK listelerinden iş aramaktan umudunu kesip çıkmış kaç bin kişi var biliyor musun? Hem sana ne oluyor? Siyasete mi başladın? Başladıysan haber ver ona göre mukabele edelim. Bak seçim takvimi yakında açıklanacak, ver istifanı, çık er meydanına, Mustafa Abini de tak koluna getir. Ben sizi şöyle Aydın meydanında bir gezintiye çıkarayım, vatandaşla bir konuşalım işsizliği bakalım ne diyecekler. Mustafa Abiniz tıkandı siz mi kendinizce destek atıyorsunuz? Geçin bu işleri beyler. Gerçeklere gelin. Bakın asrın hükümetiniz 2023’te 2 trilyon dolar milli gelir olacak diyordunuz, hop 860 milyar dolar beklentiye indiriverdiniz. 25 bin dolar kişi başı gelir diyordunuz, hop 10 bin dolara indiriverdiniz. Bunlar beklentiler ha, gerçekleşti sanmayın. Siz kendi hedefinizi bile işin başında 2 buçuk kat ufaltmışsınız, siz Türkiye’yi küçültmeye and içmişsiniz. Ama yok, kazın ayağı öyle değil, bu millet ferasetiyle sizi çok yakında nasıl sandıkta elvada diyecek göreceksiniz. Ondan sonra işe başlarken o sakladığınız rakamları, milletin aklı ile alay ettiğiniz gerçek dışı bilgilerin doğrularını nasıl tek tek açıklacağız seyredin” dedi.