CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’den AK Partili Vekile net cevap!

Başkan Polat Bora Mersin, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın kendi ifadeleri üzerinden bir kez daha basın açıklaması yaptı. Milletvekili Savaş’ın kendisi ile çeliştiğini belirten Mersin; “Şimdi görüyoruz ki Mustafa Savaş doğruları söylemediği gibi meğer bu hizmeti geciktiren engelleyen de kendisiymiş. Hem de kendi ifadelerinden öğrendik. “Biz şu kadar alan tahsis ettik” diyor. Yani uygulanamaz hale getiren benim diyor” ifadelerini kullandı.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’in yazılı basın açıklaması şu şekelde: “Değerli Dostlar,

Daha evvel açıklamıştık, Aydın’da yapılan devlet hastanesiyle ilgili doğruları ilan etmiştik.

“Mustafa Savaş” doğruları söylemiyor demiştik. Şimdi görüyoruz ki Mustafa Savaş doğruları söylemediği gibi meğer bu hizmeti geciktiren engelleyen de kendisiymiş. Hem de kendi ifadelerinden öğrendik. “Biz şu kadar alan tahsis ettik” diyor. Yani uygulanamaz hale getiren benim diyor. Devletin iznini babasının bağ bağışlıyor gibi anlatmasına mı yanalım, engellemeyi itirafına mı? İşte bunların memleketi getirdiği nokta…

Bak Mustafa Efendi anlattık aklına girmemiş, tekrar anlatayım:

1- Bu hastanenin yerini Sağlık Bakanlığı belirledi, Büyükşehir değil.

2- Uygulama yapılması gereken büyüklüğe Toprak Koruma Kurulu ve Aydın Valisi onay ve karar verdi Büyükşehir değil.

3- Bu sınırı Çevre ve Şehircilik Bakanı 2 kere onayladı Büyükşehir değil.

4- Tarım Bakanlığı’nda bir el girip bu 3 yıllık çalışmayı baltaladı Büyükşehir değil. (Şimdi öğrendik o fitne elinin kim olduğunu da sayende)

Sana dedik maden falan yok orada, ne ilgin var diye meğer derdin haset, meğer derdin kıskançlıkmış.

Şimdi Mustafa Savaş bu şehir, senin kıskançlığın yüzünden yıllardır çile çekiyor. Yeter dedik dinlemedin, çalış senin de olur dedik anlamadın. Şimdi 3,5 ay sonra çekip gideceksiniz, evvel Allah yapmadığınız, yaptırmadığınız ne varsa ondan sonra Millet İttifakı bir bir yapacak. Sen anca karşıdan bakarsın. Daha evvel de demiştim. Şimdi anlat, seversin!”