CHP'li Akosman; "Aydın Büyükşehir Belediyesi sorunu ortadan kaldırdı"

Yıllardır bir çözüm bekleyen proje için şunları söyledi; “Biliyorsunuz Aydın merkezde on yıllardır imar sorunları çözülmeyen Aykonut projesi vardı. Oydu buydu derken yıllarca bir türlü çözüme ulaşamadı. Ancak söz verdiği gibi bu sorunu da çözüme ulaştırmak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza kısmet oldu. 2014’ün 11. ayında ve 2015’in 5. aylarında onaylanan planlarla Aykonut’ta ilerleyememe sorunu tarihe karıştı. Sonrasında 2017 yılında alınan Büyükşehir encümen kararıyla uygulama sorunu da ortadan kalktı. Her ne kadar kooperatif yönetiminin bazı üyeleri ile sorunlarını çözemediği iddiaları olsa da, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın vermiş olduğu sözü tutmasıyla, Aykonut bir sorun alanı olmaktan çıktı. Şimdi top kooperatif yöneticilerinde. Onlara düşen hiç kimseyi mağdur etmeden, bir an evvel harekete geçmeleri ve Büyükşehir Belediyemiz nasıl elini taşın altına koyduysa, nasıl bundan sonra kooperatif yönetimi tarafından yapılması gerekenlerin önündeki engelleri ortadan kaldırdıysa, bir an evvel konuyu çözüme ulaştırmalarıdır”.