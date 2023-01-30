CHP'li Toker: " Öğrenci kardeşlerimizin anayasal hakkını savunacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl yönetiminden oluşan heyet, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Aydın Bilişimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Toker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, “Sadece işçinin, emekçinin değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiren genel seçimler öncesi bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret neticesinde bazı şüphelerimiz vardı, İl başkanlığımıza ulaşan bilgiler vardı. Bu doğrultuda bazı öğrenci kardeşlerimizin adres değişikliği konusunda nüfus müdürlüğüne yaptığı ziyaretlerde, oradaki bazı personelin ‘şu anda bu işlemi gerçekleştiremiyoruz, şu anda bize talimat gelmedi’ diye söylemleri kulağımıza geldi. Bunun sonucunda Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdiremizden randevu talep ettik. Kendisi de bizi çok sıcak karşıladı ve sorularımıza yanıt verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın hakkını savunmak için çalışacağız”

Aydın’da 49 bine yakın öğrenci olduğunu anımsatan Toker, “Öğrencilerimizin bu seçime ne kadar etki edeceği hepimizin malumu. Bu neticede öğrencilerin adres değişikliği konusunda çok hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin oy hakkını, anayasal hakkını sonuna kadar savunmaya, bu hakkı kullanmaları için çaba göstermelerini rica ediyoruz. CHP İl Başkanlığı olarak öğrencilerimizin adres değişikliği konusunda bir ay önce adres değişikliği yapmalarını rica ediyoruz. Bu konuda isterlerse kendilerine yardımcı olacağız. Hiçbir güç öğrencilerimizin elinden bu hakkı alamaz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi kazanacağız. Z kuşağından korkularını, öğrencilerden korkularını biliyoruz. İşçiden emekçiden köylüden asgari ücretli geçinen herkesten korkuları biliyoruz. Bu korkulara rağmen ne yaparlarsa yapsınlar her bir vatandaşımızın hakkını savunmak için çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Toker, “Ne yaparlarsa yapsınlar, ışıkları kapatsınlar karanlığı yaratsınlar, CHP iktidar olacaktır. CHP bir kesimin değil, her kesimden uzlaşmaya, uyuma açık bir partidir” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Cemil Ağırbaşer