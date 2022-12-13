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Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Chp Ve İyi Parti Nazilli İlçe Başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da hazır bulundu.
Aydın Haberleri 13.12.2022, 22:03
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