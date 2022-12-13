Chp Ve İyi Parti Nazilli İlçe Başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret



Ziyarette Alptekin ve Kural, Aydın genelinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve Nazilli’ye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Çerçioğlu’nu kutladı. Başkan Çerçioğlu ise Alptekin ve Kural’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.