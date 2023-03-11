CHP ve İyi Parti’den Başkan Çerçioğlu’na nezaket ziyareti

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, milletvekili Sezgin ve il başkanları Başkan Çerçioğlu’nu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Başkan Çerçioğlu, kendilerini misafir etmekten çok mutlu olduğunu belirtip Aydın Milletvekili Sezgin’e, her iki partinin il ve ilçe başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.