CHP’li Belediye Başkanlarından CHP Aydın İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Çerçioğlu ve belediye başkanları Saatçı ve yönetimine başarılar diledi. Saatçı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu’na ve belediye başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Ziyarette Başkan Çerçioğlu'na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş eşlik etti.
Haber: Cemil Ağırbaşer
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