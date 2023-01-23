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CHP’li Bülbül: bu cehaletle daha çok şaşırır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, geçtiğimiz günlerde resmi verilere dayanarak Aydın’ın işsizlik rakamlarını paylaşmış, binlerce kişinin işsiz olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine AKP’li Mustafa Savaş verilerin doğru olmadığını iddia etti. 

Aydın Haberleri 23.01.2023, 15:30
CHP’li Bülbül: bu cehaletle daha çok şaşırır
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyla ilgili “son açıklamamdır” diyerek Mustafa Savaş’ın iddialarını çürüttü ve şunları söyledi: “AKP’li Mustafa Savaş yaptığım açıklamayı şaşkınlıkla okumuş. Kendisi bu cehaletle daha çok şaşıracağa benziyor. Paylaştığım veriler, 17 Ocak’ta Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal’ın başkanlığında gerçekleştirilen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 1. Olağan Toplantısı’nda paylaşılan verilerdir. Şimdi burada kim yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor sanırım ayan beyan ortada. Mustafa Savaş, seçildiği günden bu yana Aydın’a hizmet etmek bir yana, sürekli polemikler ve gerçek olmayan beyanlarla gündemde olmaya çalışmıştır. Sayın Savaş’ın hizmetten anladığı ise 4 bin 500 kişilik cezaevini müjde diye duyurmaktır. Aslında kendisinin bu açıklamalarını ciddiye alıp yanıt bile vermemek gerekir ancak burada söz konusu olan kamuoyunun, Aydın halkının doğru bilgilendirilmesidir. Aydın’da ciddi bir işsizlik sorunu var. Tekrar söylüyorum, Aydın genelinde 2022 itibariyle 19 bin 884'ü kadın, 15 bin 547'si erkek olmak üzere toplam 35 bin 431 kişi iş arıyor. Gençler iş bulmak için başka illere göç ediyor. Bunlar yadsınamaz gerçekler. AKP, ülke ekonomisini büyük bir buhrana sokmuştur. Yurttaşlar işsiz, açlık seviyesinin altında yaşam mücadelesi vermektedir. Mustafa Savaş ise hala bu gerçeğin üstünü örtme derdinde. Asıl Aydın sokaklarında görmediğimiz kendisi. Çünkü çok iyi biliyor ki sokakta yürümeye yüzleri tutmaz. Aydın’daki sorunları karış karış biliyor, çözüm için CHP olarak çalışıyoruz. Sayın Savaş’a ise son cevabı Aydın’daki işsiz gençler, 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir.” 

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