Chp’li Bülbül TRT iddiasını Cumhurbaşkanlığına sordu

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, TRT spikerinin Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sözleri nedeniyle görevden alınması iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

TRT spikeri Deniz Demir’in, yayında okuduğu 29 Ekim mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü öven sözler söylemesinin ardından TRT yönetimi tarafından görevinden alındığı iddia edilmişti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Bülbül, şu soruları yöneltti:

1-TRT spikeri Deniz Demir’in Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yayında söylemiş olduğu sözlerden dolayı TRT yönetimi tarafından görevinden alındığı iddialar doğru mudur?

2- Doğru ise TRT yönetiminin söylenen bu sözlerden dolayı rahatsızlığı nedir?

3- TRT spikeri Deniz Demir söylemiş olduğu bu sözlerden dolayı görevinden alındıysa bu görevden almanın yasal dayanakları nelerdir?