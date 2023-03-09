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CHP’li Dinç: “Çok az daha sabır şunun şurasında 70 gün kaldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Ekonomik anlamada Ülkenin daha çok kötüye gittiğini belirten yazılı bir basın açıklaması yayımladı.  

Aydın Haberleri 09.03.2023, 17:03
CHP’li Dinç: “Çok az daha sabır şunun şurasında 70 gün kaldı”
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Mustafa Dinç yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti; “Ülkemizde 20 yılı aşkın süredir ekonomimizi dibin dibine, beterin beterine sürükleyen AKP iktidarının sona ermesine şunun şurasında 70 günden az zaman kaldı. Milletimize, hepimize düşen biraz daha sabretmek. Çok az daha sabretmek. Yoksa hükümetin %5’lik komedi yıllık enflasyon hesabının daha geçtiğimiz yıl devletin kendi rakamlarıyla %64 gerçekleştiği de, bu rakamın bağımsız araştırma kuruluşlarına göre %126’ları bulduğu da hepimizin malumu olan bir vakıa. Bakın yılbaşında 120 lira olan karkas et fiyatı 180 lirayı geçmiş. Karkas eti konuşuyoruz öyle kasap reyonunu falan değil. Önümüz mübarek ramazan ayı, bu millet iftarını neyle yapacak, kemik suyuyla mı? 2 ayda, sadece 60 günde ete %50’den fazla zam geldi yahu, hiç mi utanmaz bu AKP iktidarı. İşte geldiniz gidiyorsunuz, giderayak bu millete ekonomide, pandemide, afette çektirdikleriniz, beceremedikleriniz hala daha yetmedi mi? Bitmedi mi? Bakın millet artık verdiğiniz asgari ücretle bir somun ekmek, bir simit hesabı yapıyor. Boş vaatle, boş lafla kimsenin işi yok. Bakın tüm ocak ayı boyunca her gün 393 esnafımız kepenk indirmiş. Acaba kepenk indiren günlük 393 esnafımızla birlikte kaç çalışanlarının, çoluklarının çocuklarının kışları zehir oldu, ocaklarına ateş düştü. Hiç düşünüyor musunuz bunu? Çarşı Pazar ateş pahası, file dolduran kalmadı, yarısını doldurabilene zengin deniyor farkında mısınız? Söyledim, yine söylüyorum; biraz daha, çok az daha sabır. Millet, kendi iktidarını kurdu, sandığı bekliyor. Millet ittifakıyla, 2 ay sonra bu milletin tekrar yüzü gülecek, bu memlekete tekrar refah, bolluk gelecek."

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