CHP’li Dinç'den, Ak Partiye sert sözler

CHP’li Başkan Dinç, yaptığı yazılı basın açıklamasında Raman Ayının yaklaşmasıyla fiyatların yine uçuk rakamlara uluşmasıyla ilgili çok sert sözler dile getirerek şu açıklamalarda bulundu; “Artık AKP iktidarından ülke olarak geri sayımında 50’li günlere inmemize çok az kaldı. Ülkemiz öyle bir uçurumdan yuvarlandı ki tüm yurttaşlarımız AKP’nin ittiği bu dehlizden kurtulmak adına gün sayıyor. Bakın mübarek ramazan ayını da, bayramı da, seçim öncesi idrak edeceğiz. Ama bakıyorsunuz, AKP iktidarının ekonomik krizle mücadele adına milletin önüne koyduğu Tarım Kredi Kooperatifleri’nde bile ramazan kolilerine %100 zam gelmiş, 320 liraya kadar çıkmış. Milletin ekonomisinden de mutfağın gerçek enflasyonundan da haberi olmayanlar, sadece 2 Ay sonra sandık milletin önüne konulduğunda anlayacaklar. Ete 2 Ayda %100 zam geldiğini de, milletin 1 kilo tatlıyı almayı AKP yüzünden unuttuğunu da milletin kendilerine vereceği karneyle öğrenecekler. Ramazan pidesinin hem gramını düşürüp, hem de fiyatını 4 lira birden zam gelmesinin hesabını sandıkta verecekler. Bu millet çektirdiğiniz hiçbir çileyi unutmadı ey AKP’liler. Pandemi yıllarında dağıtamadığınız, karneye bağladığınız iki bez maskeyi de, işsiz kalan yüzbinleri de, sakladığınız ve şimdi şimdi açığa çıkan can kaybı rakamlarını da; dövizin, akaryakıt fiyatlarının nereden nereye geldiğini de, üç haneli enflasyon rakamlarını da ve şimdi de deprem felaketinde koca bir AKP hükümeti olarak nasıl çuvalladığınızı da asla ve kat'a unutmadı, unutmayacak. Bütün bu buhrandan çıkmamıza çok az kaldı 14 Mayıs’ı bekleyin.” diyerek sözlerine son verdi.

Haber: Cemil Ağırbaşer