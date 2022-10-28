Çine'de Başkan Çerçioğlu'na sevgi seli
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na pazardaki fiyatların yüksekliğinden şikâyet ederken birçok vatandaş da geçinemediklerini söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na pazardaki fiyatların yüksekliğinden şikâyet ederken birçok vatandaş da geçinemediklerini söyledi.
Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu’na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ile Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de eşlik etti. Pazarda birçok vatandaş hayat pahalılığından şikâyet etti. Pazarcı esnafı ise son bir yılda akaryakıt ve girdi maliyetlerinin 3-4 kat artmasının fiyatları yükselttiğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere ve Halk Ege Et’in de Aydınlı hayvan üreticilerine verdiği destekleri hatırlatarak her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4