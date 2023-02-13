Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi Başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Ali İhsan Dilmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dilmen’e Gelecek Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Deniz Yılmaz ve Gelecek Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Altaş da eşlik etti.

Ziyarette; Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yapılan desteklerle ilgili görüşüldü. Başkanlar, bölgeye yapılan destekler ve başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.