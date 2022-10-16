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Cumhuriyet ilkokulu 4E sınıfı kahvaltıda bir araya geldi

Aydın Efeler Cumhuriyet İlkokulu 4E sınıfı Öğrenci ve Velileriyle birlikte Kızılcaköyde bulunan Çınar Restaurantta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.

Aydın Haberleri 16.10.2022, 15:27 16.10.2022, 15:48
Cumhuriyet ilkokulu 4E sınıfı kahvaltıda bir araya geldi
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Aydın Efeler Cumhuriyet İlkokulu 4E sınıfı Öğrenci ve Velileriyle birlikte Kızılcaköyde bulunan Çınar Restaurantta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.

Öğrenci ve velilerin katıldığı kahvaltıda öğrenciler doyasıya eğlenirken, ilk kez bir araya gelen veliler ise sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardılar. Kahvaltıda bir araya gelen veliler ilk kez böyle güzel bir organizasyonla karşılaştıklarını dile getirerek sınıf Öğretmenleri Mehmet Güzel’e teşekkür ettiler. Öğrenciler için kurulan oyun parkında doyasıya eylenen çocuklar ilerleyen saatlerde gelen palyaço ile sevinçleri ikiye katlandı. Yüzleri boyalarla şekil bulan öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

Öğrencilerini yalnız bırakmayan Cumhuriyet İlkokul Müdürü Murat Demiroğlu, “ Bu tür kahvaltı tanışma etkinliklerinin sıkça yapılmasını ve bunun örnek olmasını diliyorum. Çocuklarımız nasıl bir arada iseler, Ailelerinde bir araya gelmeleri bizim ve çocuklar için önemli bir gelişimdir. Organizasyonu yapan velimize tüm öğrencilerim adına teşekkür ederim” dedi.
 Cumhuriyet İlkokul 4E sınıf öğretmeni Mehmet Güzel, etkinliği düzenleyen öğrenci velisine teşekkür ederek şunları söyledi “ Birçok organizasyon yapıldı ancak bu ilk oldu. Palyaço gelmesi, kahvaltıda sınıfın tamamının burada olması beni çok mutlu etti. Okulumuzda bu organizasyonun örnek olması ve ilk olması beni daha çok mutlu etti. Öğrencilerimin başarılı olması ve topluma ayak uydurmaları gelişimleri için bu tür etkinlikler çok önemli. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Haber: Cemil Ağırbaşer

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Yorumlar (2)
Safiye 30 dakika önce
Herşey çok güzeldi teşekkürler
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Elif Kayar 18 dakika önce
Çok güzeldi herşey
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