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Dalama Tandır Festivali Ertelendi

Efeler Belediyesi’nin 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı Dalama Tandır Festivali Bartın Amasra’da yaşanan maden faciası nedeniyle ertelendi.

Aydın Haberleri 17.10.2022, 13:55
Dalama Tandır Festivali Ertelendi
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmak amacıyla yeni bir festivale imza atmayı planlıyordu. Coğrafi İşaret Tescilli Dalama Tandırı ile yöresel lezzetlerin tanıtımı için bu hafta sonu yapılması planlanan Dalama Tandır Festivali ileri bir tarihe ertelendi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Bartın Amasra’da meydana gelen ve 41 maden emekçisinin ölümüne neden olan facia dolayısıyla “İçimiz yine kömür karası. Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden maden emekçilerine Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.” ifadelerini içeren sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Bir paylaşımda daha bulunan Başkan Atay, bu kez de festivalin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Başkan Mehmet Fatih Atay, “22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Dalama Tandır Festivali’miz Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.” paylaşımında bulundu.

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