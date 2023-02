Deprem bölgesindeki can dostlar Didim Belediyesi'ne emanet

Depremzelere yardımlarda bulunan, iş makineleri ve ekipleri ile ilk günden bu yana deprem bölgesinde olan Didim Belediyesi, afet bölgesinde bulunan sokak hayvanlarını da unutmadı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi’ne bağlı Haybulans hizmet aracı deprem bölgesine gönderildi. Bölgede bulunan patili dostların sağlına kavuşması için canla başla mücadele eden hayvanseverler ve veteriner hekimler, güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek için can dostları Didim’e getirdi.

Didim Belediyesi olarak deprem bölgesine tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Belediyemiz öncülüğünde halkımızla birlikte topladığımız yardımları, iş makinelerimizi ve ekiplerimizi bölgeye göndermiştik. Belediyemize bağlı Haybulans hizmet aracımızı da afet bölgesine göndererek patili dostlarımızın sağlına kavuşması için canla başla çalışıyoruz. Her bir canlının sağlığına kavuşması ve güvenli bir yaşam alanı sağlanması için ekiplerimiz Didim’e getirilen can dostlarımızla özverili bir şekilde ilgileniyor. Can dostlarımızın ömürlük yuvalarına kavuşmaları için gereken işlemleri yapacağız. Destekleri için hayvanseverlere ve veteriner hekimlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.