Durmuş Tuna; “Milletvekili adayı olabilmek için arınmalısın düz vekil Metin Yavuz”

Aydınlı Gazeteci Durmuş Tuna, Ak Parti Aydın Milletvekili hakkında sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille paylaşım yaptı. Tuna yaptığı paylaşımda Ak Partili Metin Yavuz’a verdi veriştirdi.

Usta gazeteci Durmuş Tuna’nın yaptığı o açıklama, “AKP Aydın Düz Milletvekili Metin Yavuz hakkında İstanbul 5. İcra Müdürlüğü ile İzmir 18. İcra Müdürlüğünde açılmış icra dosyalar olduğunu ve de sattığı otomobiller ile sattığı konutları teslim etmediği gibi vatandaştan aldığı paraları da iade etmediği için haber yapmıştım. Hakkında icra takibi başlatıldığını yazmamdan rahatsız olan Düz Vekil Metin Yavuz ile mahkemede hesaplaştık. Üç ya da dört duruşma yapıldı ve ilk duruşmaya katıldım. Haberi neden yaptığımı soran hakim’e gazeteci olduğumu ve habercilik görevimi yaptığımı söyledim. Düz Vekil Metin Yavuz'u vekil seçen ve Ankara'ya gönderen seçmenin gerçekleri bilmesi gerektiğini belirttim. Düz Vekil Metin Yavuz borçlarını ödemiyor, Sattığı konutları ve otomobilleri teslim etmiyor, Vatandaşlardan topladığı paraları iade etmiyor. Düz Vekil Metin Yavuz hakkında 2021 yılının Nisan ayında icra takibi başlatılmış ve doğal olarak haber yaptım. Düz Vekil Metin Yavuz kendisine çeki düzen vereceğine dava açarak beni susturmaya çalıştı ancak başaramadı. Mahkeme Heyeti beni haklı gördü ve beraat ettim. Düz Vekil Metin Yavuz karara itiraz etmiş ve istinafa başvurmuş. Bakalım istinaftan ne karar çıkacak. Düz Vekil Metin Yavuz yaptığım haberlerden rahatsız olacağına ve mahkeme mahkeme koşturacağına kendisine inanarak paralarını veren insanların mağduriyetlerini giderse bu tür haberlerin de sonu gelir. Düz Vekil Metin Yavuz mayıs ayında milletvekili seçimleri var ve seçmenin karşısına arınarak çıkmayı düşün. İcralık olmuş ve vatandaşı mağdur etmiş bir kişiye AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın milletvekili adayı göstereceğine ihtimal vermiyorum çünkü CİMER üzerinden yapılmış şikayetler var. Aydın seçmeni de vatandaşı mağdur etmiş milletvekili adayına güven duymaz ve oy vermez.”