Efeler 3’üncü Psiko-Sosyal Destek Merkezini depremzedeler için açtı

6 Şubat Depremleri sonrası yardım çalışmalarıyla afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Efeler Belediyesi, kentte 3’üncüsünü hayata geçirdiği Çocuk-Ergen-Yetişkin Psiko-Sosyal Destek Merkezi ile dayanışmayı psikolojik alanda da sürdürdü. Cumhuriyet Mahallesi 1967. Sokak No: 4/1 adresinde hizmet vermeye başlayan merkezin açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Deva Partisi Aydın İl Başkanı Meltem Gürler, afet bölgelerinden Efeler’e gelen depremzedeler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Atay: “Travma yaşamış bir toplumumuz var bunu düzeltmeliyiz”

3.Çocuk-Ergen-Yetişkin Psiko-Sosyal Destek Merkezi’nin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkezin deprem felaketi nedeniyle travma yaşayan vatandaşlar için zorunlu olduğunu belirtti. Merkezin amacını anlatan Başkan Atay, “Bu hizmeti afet travmasını yaşayan vatandaşlarımıza öncelik olarak sunacağız. Keşke sorunlarımız olmasa, keşke ruh halimiz daha sağlıklı olsa ve buraları açmasak. Ama mecburen açacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi. 6 Şubat Depremi’nde büyük yıkımı yaşayan illerden olan Hatay ve Osmaniye’ye giderek bölgedeki duruma birebir şahitlik eden ve afetzedelerin acısını paylaşan Başkan Atay, bina mezarlığına dönen şehirlerde gördüklerini paylaştığı anlarda ise gözyaşlarını tutamadı. Efeler halkına da deprem bölgesine gönderdiği yardımlar için teşekkür eden Başkan Atay, “Hepinizden Allah razı olsun. Gönderdiğiniz bütün yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olun. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediniz. Hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Doç. Dr. Aydoğan: “Merkezin böyle bir dönemde açılmasının ayrı bir önemi var”

3.Çocuk-Ergen-Yetişkin Psiko-Sosyal Destek Merkezi’nin açılışına katılanlar arasında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Aydoğan konuşmasında şunları söyledi, “Uzun yıllardır aile alanında araştırmalar yürütüyorum. Özellikle de zorlayıcı, stresli ve travmatik yaşam durumlarından sonra aileleri ayakta tutan nedir? Bu konuyu araştırıyorum. Maalesef toplum olarak son yıllarda çok zorlayıcı ve travmatik yaşantılarla karşı karşıyayız. Pandeminin getirmiş olduğu yorgunluğu henüz üzerimizden atamamışken çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Çok fazla can kaybımız var. Toplumsal dengemiz bozuldu. Dolayısıyla bir şeyler eskisi gibi olmayacak ve değişime gitmek durumundayız. Biliyoruz ki toplumun ruh sağlığı bundan çok ciddi boyutta etkilenmeye başladı. Çocuklar, ergenler, yetişkinler hatta daha kırılgan ve hassas grupta olan yaşlılarımız, yoksullukla mücadele eden ailelerimiz. Bir şekilde bozulan ve gittikçe kötüleşen toplumun ruh sağlığına müdahale etmemiz gerekiyor. Bu noktada gerçekten acımız çok derin. Önümüzde uzun ve yorucu bir yol var. Maalesef kriz ve böyle bir afet dönemi içerisinde bir Psiko-Sosyal destek merkezinin açılışını gerçekleştirecek olmak çok ayrı bir öneme sahip. Kolektif bir travma yaşıyoruz ve bunun üstesinden gelebilmek toplumsal çözüm yolları ile birlikte gerçekleşiyor. Bu noktada toplumun ruh sağlığını güçlendirmede üçüncü psikososyal destek merkezimizin açılması bence bu dönemde almış olduğumuz yaraya merhem olmada toplum ruh sağlığını daha iyi yönde iyileştirmede ve çocuklarımız, ergenlerimiz, yetişkinler arasındaki o gittikçe bozulan ruh sağlığının daha da kötüleşmesini engellemede çok önemli bir role sahip. Aynı zamanda merkezin böyle bir dönemde açılmasının ayrı bir önemi daha var. Afet dönemlerinde bildiğiniz üzere sunulan hizmetlerden herkesin yararlanabilmesi, erişim sağlayabilmesi çok önemli. Bu noktada psiko-sosyal destek merkezimizin tüm topluma açık şekilde özellikle de şu an depremzede ailelerimize sunacağı hizmetlerle beraber, erişimi kolaylaştırması, adil ve kapsayıcı bir şekilde bu hizmetleri gerçekleştirecek olması da bence önemli bir ihtiyacımızı karşılamış bulunuyor. Ben önceki iki psiko-sosyal destek merkezinin çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Bu merkezlerin açılmasında, planlanması ve sürecin devam ettirilmesinde başta Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm topluma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

Muhtar Ören: “Allah bir daha böyle afet yaşatmasın”

Konuşmasına depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başlayan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, “Allah bir daha böyle büyük felaketleri ülkemize göstermesin. Sadece bizim ülkemiz değil, bütün dünya ülkelerinin böyle büyük felaketler yaşamamasını diliyorum. Efeler Belediyesi ve halkı depremde açılan yaralara merhem olmak için var gücüyle çalıştı. Bu proje afetzede vatandaşlarımızın psikolojik olarak iyileşmesi için çok önemli bir proje. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim. Özel misafirlerimiz, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ve Efeler halkı için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve davetliler, açılış kurdelesini kesti.

Video Haber: Cemil Ağırbaşer