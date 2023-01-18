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Efeler Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak çıkan haberleri yalanladılar

Bir internet haber sitesinde 16 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan  “Efeler Belediye işçileri toplu iş sözleşme sürecinde Belediye yönetiminin oyuncağı mı oldu? Hidayet Yaman'dan sert açıklama” başlıklı haberde yer alan iddialar nedeniyle aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur;

Aydın Haberleri 18.01.2023, 12:19
Efeler Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak çıkan haberleri yalanladılar
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T.C. Efeler Belediyesi’nde çalışan işçiler olarak sendika seçme özgürlüğümüzü kullandık ve demokratik tercihimizle Genel-İş sendikasına geçiş yaptık. Bu tercihimizin “oyuncak gibi kullanılmak” şeklinde yorumlanması tarafımızca en hafif tabiriyle antidemokratik içgüdülerin su yüzüne çıkması olarak yorumlanmaktadır. Bu türden bir söylemi asla kabul etmiyor ve sahibinin talihsiz beyanı olarak görüyoruz. Özgür irademizle verdiğimiz karara, hak ve özgürlüklerimize saygı gösterilmesini istiyoruz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartların, emekçinin kazancını buhar ettiği bu zor zamanlarda haklarımızın daha önce bağlı bulunduğumuz sendika tarafından yeterince korunmadığını görerek daha aktif ve samimi bir mücadele vereceğine inandığımız Genel-İş sendikasını seçtik. Bizlerin sadece ekmek kaygısı ve çocuklarımızın geleceği için aldığımız bu kararın bir takım küçük siyasi hesaplar gözetilerek verildiğini söylemek emekten yana bir tavır sergilemekten çok uzaktır. Daha önce bağlı bulunduğumuz sendikanın ücretlerimizde iyileştirme yapılması yönünde çaba sarf etmemesi göz önüne alındığında bu sözler maalesef bizi şaşırtmamaktadır.

Daha önce imzaladığımız toplu iş sözleşmesi gereğince aldığımız ücretle geçinemediğimiz için düzenlenecek yeni bir ek protokolle ücretlerimizde iyileştirme yapılmasını talep ettik. Belediye Başkanımız ve yönetiminin, talebimize olumlu cevap vermesine rağmen Belediye-İş sendikası ek protokolü imzalamamak için anlamsız bir direnç göstermiştir. Fakat ısrarcı tavrımız sonucu bu anlamsız inat kırılmış ve ücretlerimizdeki iyileşmenin önünü açan ek protokol imzalanmıştır. Belediye-İş yöneticilerinin söz konusu haberde geçen açıklamaları gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltıcı niteliğe sahiptir.

T.C. Efeler Belediyesi’nde çalışan işçiler olarak anayasamızca korunan tüm haklarımız için dün de, bugün de, yarın da işimizi layığıyla yerine getirirken sarf ettiğimiz emek kadar mücadele edeceğimizi, hakkımız olanı alma yolunda samimiyetle yanımızda olan sendikal gücü kullanacağımızı, emek ve ekmek davamızı siyasetin basit oyunlarına bulaşmadan sürdüreceğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.

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