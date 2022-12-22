Efeler Belediyesi Kestane Şekeri üretimine başladı

Sadece kadınların istihdam edildiği ve Efeler’in yerli tarım ürünlerinin değer kazandığı Tarımsal Ürün Fabrikası’nın çarkları durmaksızın dönüyor. Fabrikadaki; enginar, şevketi bostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi ürünlere bir yenisi daha eklendi. Kestanenin vatanı Efeler’de yerli üreticilerden alınan kestaneler, Efeler’in fabrikasında işlenmeye başladı.

Başkan Atay’ın enginardan sonra üzerinde önemle durduğu, tanıtımı ve katma değer kazanması için çalışma yapacağına söz verdiği Efeler kestanesi kadın çalışanların ellerinde kestane şekerine dönüşüyor. Haşlama, şerbetleme, pastorizasyon gibi işlemlerin titizlikle yapılarak kavanozlanan kestane şekerleri, çok yakın zamanda Efe Bakkal raflarında yerini alacak. Kestane şekeri aynı zamanda Efeler Belediyesi’ne ait online satış mağazası efelerpazari.com üzerinden de tüm ülkeye ulaştırılabilecek.