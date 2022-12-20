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Efeler Belediyesi'nden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında Efeler Belediyesi’nde deprem konulu acil durum tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nde görevli 18 acil durum üyesi ile tüm belediye personeli katıldı.
Aydın Haberleri 20.12.2022, 19:41
Senaryo gereği bugün saat 14.02’de merkezi Efeler ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıda tüm personel çök-kapan-tutun pozisyonu alarak sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının geçmesiyle güvenlik personelinin kontrolünde tahliye işlemine başlandı ve tahliye olan personel önceden belirlenmiş olan toplanma alanına geçti. İçerde mahsur kalan personel ve vatandaşlar da Efeler Belediyesi acil durum ekipleri tarafından ilk müdehaleleri yapılarak kurtarıldı. Uygun taşıma usulleriyle önceden belirlenen alana getirilen afetzedeler ambulanslarla hastanelere nakledildi. Bulundukları yerden çıkaralamayacak durumda olanlara ise itfaiye ekiplerinin müdehale etmesiyle tatbikat sona erdi.
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