Efeler Belediyesi Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne katıldı

6’ncı Uluslararası Biyosidal Kongresi; Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, Ankara Ufuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin iş birliği ile 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcileri ile bu alanda çalışma yapan araştırmacıların katılımı ile gerçekleşen kongreye, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ile Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de katılım gösterdi. Kongrede, Biyosidal ürünlerin kullanımında başlıca paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerin zararlı kontrolünde biyosidal ürün yönetmeliği, satın alma süreçleri, zararlı kontrolü uygulamalarında yaşanan sorun ve çözüm önerileri ve benzeri birçok konu hakkında bilgiler verildi.