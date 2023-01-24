Efeler Belediyesi’nin yetiştirdiği çiçekler kenti süslüyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şevketiye Mahallesi’nde bulunan kendisine ait 1 dönümlük arazi üzerine kurulu serada Efeler’i adeta renk cümbüşüne çeviren çiçekleri yetiştiriyor. Çiçeklerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için seralarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyunca sürüyor. Yaz ve kış mevsiminde 10 farklı türde yetiştirilen çiçekler, tamamen doğal yöntemlerle bir bebek gibi büyütülüyor. Uzun ve özenli çalışmaların ardından toprakla buluşan çiçekler, “Marka Kent Efelerin” park, bahçe ve diğer yeşil alanlarını süslüyor.

Efeler’i daha modern bir kent yapmak için çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Şevketiye Mahallemizde bulunan serada üretilen çiçekler ile kentimizi süslüyoruz. Böylelikle harcanan maliyeti en aza indiriyoruz. Efeler ilçemizi en az maliyetle daha modern ve yeşil bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımıza her alanda ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.