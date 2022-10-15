Efeler Cumhuriyet İlkokulunda tatbikat gerçekleştirildi

(EFAK) ekipleri (AFAD) işbirliğinde Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere deprem eğitimi verdi. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması gerektiği, sınıf ve ev ortamında nerede saklanılması gerektiği hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimde, Efeler Belediyesi tarafından belirlenen ilçedeki deprem toplanma alanlarının bilgisi de paylaşıldı.

(AFAD) ekiplerinin Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirdikleri video gösterimli eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen tatbikatta sınıf Öğretmenlerinin bilinçli bir şekilde öğrencilerini yönlendirmesi ve toplanma alanında hızlıca bir şekilde tertip düzen alması veliler tarafından alkışlandı.

Cumhuriyet İlkokul Müdürü Murat Demiroğlu; “ Öğrencilerimizin bu tür eğitim almalarını önemsiyorum. Yapılan tatbikatta Öğretmen ve öğrencilerimizin düzenli bir şekilde Okulu boşaltıp toplanma alanında düzene girmeleri alkışa değerdi. Bu tür eğitim ve tatbikatları sıklıkla gerçekleştireceğiz. (AFAD) ve (EFAK) ekiplerine teşekkür ederim. Ayrıca 112 Acil sağlık ekibimizde bur da hazır bulundu onlara da teşekkür ederim” dedi.

Senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Dersliklerde mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tatbikatın sonunda toplanma alanındaki öğrencilere depremde şoka girenlere karşı nasıl taşıma ve kurtarma yöntemi uygulandığı gösterildi.

Haber: Cemil Ağırbaşer