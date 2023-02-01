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Efeler CUP heyecanı başladı
Aydın'ın en önemli marka değerlerinden olan Efeler 09 Futbol Kulübü'nün alt yapı akademisinin düzenlediği "EFELER CUP Futbol Turnuvası" başladı.
Aydın Haberleri 01.02.2023, 13:36 01.02.2023, 13:43
Çocuklar kadar ailelerinin de merak ve heyecanla takip ettiği turnuvanın ilk maçı özel bir okulun futbol kulübü ile yapıldı.
Maçın başlama vuruşunu Profesyonel A Takım kaptanlarından Sabutay Alper Bayülken ve İshak Kurt yaptı. Kulüp Başkanı Eymen Atay, Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan, Sportif Direktörümüz Emre Doğan, Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin ve altyapı antrenörleri, turnuvadaki maçları yakından takip etti. Turnuvanın ilk gününde velilerin de izlediği maçlara yoğun ilgi gösterildi.
Namaz Vakti 01 Şubat 2023
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|34
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|20
|34
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|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
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|34
|10. Göztepe
|21
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|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
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|21
|13
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|21
|13
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|O
|P
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|19
|50
|2. M.City
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|45
|3. Newcastle
|20
|39
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|20
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|21
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|6. Brighton
|19
|31
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|21
|31
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|20
|30
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|19
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|20
|29
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|20
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|20
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|20
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|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
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|17
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|20
|15
|Takımlar
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|P
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|2. Real Madrid
|18
|42
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|39
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|9. Athletic Bilbao
|19
|26
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|25
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|20
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