Efeler CUP heyecanı başladı

Çocuklar kadar ailelerinin de merak ve heyecanla takip ettiği turnuvanın ilk maçı özel bir okulun futbol kulübü ile yapıldı.

Maçın başlama vuruşunu Profesyonel A Takım kaptanlarından Sabutay Alper Bayülken ve İshak Kurt yaptı. Kulüp Başkanı Eymen Atay, Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan, Sportif Direktörümüz Emre Doğan, Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin ve altyapı antrenörleri, turnuvadaki maçları yakından takip etti. Turnuvanın ilk gününde velilerin de izlediği maçlara yoğun ilgi gösterildi.