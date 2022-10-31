Efeler'de doğa tutkunlarından Cumhuriyet yürüyüşü

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) programında olan, TDF Aydın İl Temsilciliği’nin organize ettiği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ Aydın’daki spor kulüplerinin, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı, doğa tutkunlarını ağırladı. Efeler Belediyesi’nin destek verdiği yürüyüş, Pınarbaşı Mesire Alanı’nın muhteşem doğasında başladı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi ve Kalfaköy Mahallesi’ne yürüyen dev ekip, Cumhuriyet Yürüyüşü’nü Aydın Valiliği önünde noktaladı. Yürüyüşe katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilciliği, Efeler Kent Konseyi, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, Aydın Dağcılık Spor Kulübü, Aydın Doğa Dostları, Biz Bize Doğa Sporları, Aydın Ant, Kamp ve Karavan Doğa Sporları Derneği, Antik Adımlar Doğa Sporları, Aydın Doğa Sporları üyeleri ile doğa severler Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.