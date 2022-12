Efeler’de 7’nci Kitap Kafe hizmete açıldı

Efelerli gençlere verdiği sözü tutarak; Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata, Umurlu ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 6 Kitap Kafe’yi hizmete açan Başkan Atay, bu merkezlerin sayılarını artırmaya devam ediyor. Öğrencilerin ve gençlerin kentteki uğrak noktası olan Kitap Kafelerin 7’ncisi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı No:7 adresinde açıldı. Açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Yazar Adnan Özyalçıner, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Edebiyat Eleştirmeni Feridun Andaç, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu Başkan Atay’ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan Kitap Kafe’nin 7’nci şubesinin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarından dolayı Efeler Belediyemizi ve Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’ı kutluyor; açılışa katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Atay tarih terdi 28 Aralık’ta yenisi açılacak

Efeler halkına verdiği sözlerin birini daha hayata geçirdiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Atay, “Kitap Kafelerimizin yedincisini açıyoruz. 28 Aralık’ta 8’incisini, ocakta 9’uncusunu, şubatta 10’uncusunu hizmete açacağız. Hazirana kadar 12 kitap kafeyi açmış olacağız. Bütün muhtarlarımız yanımızda, hepsi sonsuz destek oluyorlar, teşekkür ederim. Meclis üyelerime de teşekkür ederim. Ben biraz şanslı bir belediye başkanıyım, belediye meclisimizde kararlarımız 4 ayrı siyasi partili meclis üyelerimizin yüzde 99 oy çokluğu ile alınıyor.” dedi.

Fatih Mahallesi’ne Hanım evi sözü

Görev süresi boyunca yaptığı hizmetlere de değinen Efeler Belediye Başkanı Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik durumu uygun olmayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak için dershanemiz EFESEM’i açtık. 2 yıldır çocuklarımıza Fen Lisesi, Anadolu Lisesi kazandırmanın onurunu gururunu yaşıyoruz. Bu yıl o dershanedeki çocuklarımızın 68’i Anadolu Lisesi’ni kazandı. 2 bin 500 aileye her sabah 1 litre süt verdik. Okullarda beslenme saati var, çocuğun evinde bir şeyi yok ki ne götürecek beslenme saatinde okula… O çocuklarımız da mahcup olmasın diye 4 bin 700 çocuğumuza her gün içinde zeytini, peyniri, balı, reçeli gibi her şeyi olan beslenme kiti verdik. Bunları o çocuklarımızın hem iyi beslenmeleri hem de iyi bir eğitim almaları için sağladık. Pekii okul bitti, dershane bitti, çocuğun ders çalışacak bir yeri var mı? Yok. Onu gerçekleştirdik. 300 bin nüfuslu Efeler ilçesinde saat 17.00’den sonra ders çalışacak hiçbir resmi mekân yoktu. Ta ki biz kitap kafeyi açıncaya kadar. Bu kitap kafeler o çocuklarımızın bilgiye erişme noktasında en kolay mekânlar oldu. Birçoğunun evinde internet yok. Kitap Kafelerimizde internet de var, bilgisayar da var, kitap da var, çay da var, su da var. Bütün her şey var. O çocuklarımıza bu olanakları sağlamak benim görevim, hayat anlayışım. Sosyal demokratlık anlayışımla bunları gerçekleştirdim. Efeler halkının gücünden üstün hiçbir güç yoktur, Efeler halkı benim yanımda olduğu sürece seçimden önce verdiğim sözlerin hepsini tek tek yerine getiriyorum, seçime kadar da yerine getireceğim. Hiçbir güç engelleyemeyecektir, bunun da çok iyi bilinmesini istiyorum. Bir hanımevi de Fatih Mahallesi’ne açmaya söz veriyoruz. Bu kitap kafenin herkese hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

“Efeler Belediyesi tüm yerel yönetimlere örnek olmadır”

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Yazar Adnan Özyalçıner, her mahalleye bir kitap kafe sözü vererek bu sözünü gerçekleştirmek için çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ederek, “Hepiniz bir aydınlanmaya hoş geldiniz. Kitap Kafeler Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın çok güzel bir projesidir. Aydınlanma mahallelerde başlar. Bunu gören bir belediye ve belediye başkanı tüm yerel yönetimlere örnek olmalıdır.” diye konuştu.

“30 bini aşkın kitabım var, kitap kafelere bağışlamaya söz veriyorum”

“Aydın gerçekten aydınlık yüzünü Efeler Belediyesi’yle gösterdi.” diyerek konuşmasına başlayan Edebiyat Eleştirmeni, Yazar Feridun Andaç, “Benim çocukluk hayalimi gerçekleştirdi bir başkan. Biz İstanbul’da yaşıyoruz. İlk açılan Kitap Kafe’yi gezdiğimde eşime dedim ki, ‘Efeler’de yaşanılır’. Şimdi kütüphanesinde 30 bin küsur kitabı olan bir yazar konuşuyor karşınızda. Yani kütüphanem benim her şeyim. O kütüphaneyi buraya taşıyıp bu kafelerden birine gözü kapalı olarak bağışlayabilecek, verebilecek bir yazar olarak konuşuyorum. Buna da sizlerin huzurunda söz veriyorum. Sevgili başkana dedim ki ‘Sizin aydınlık bilincinizi, şu kütüphaneden adım attığımda gördüm. Toplumun bu tür neferlere ihtiyacı var, bu tür aydınlara ihtiyacı var. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Muhtar Taşçıoğlu’ndan Başkan Atay’a teşekkür

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu da konuşmasında mahallelerine kazandırılan Kitap Kafe için Başkan Atay’a şahsı ve mahalle sakinleri adına teşekkür edip, Kitap Kafe’nin ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere de bilgiye ücretsiz erişim olanağı sağladığına dikkat çekti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Başkan Atay, törene katılan davetlilerle birlikte açılış kurdelesini keserek kitap kafeyi hizmete açtı.