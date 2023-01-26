Efeler’de 9’uncu Kitap Kafe açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerden; Girne Mahallesi’nin 2’nci, Efeler’in 9’uncu Kitap Kafesi, Girne Mahallesi Girne Bulvarı No:16/B adresinde düzenlenen coşkulu bir törenle kapılarını açtı. Başkan Atay’ın eşi Güneş Atay ile katıldığı açılış törenine; Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Yazar Mavisel Yener, Yazar Müge İplikçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener Başkan Atay’ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan Kitap Kafe'nin 9’uncu şubesinin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Okuyan, araştıran ve bilgiyi kullanan toplumlar; bağımsız ve özgür bir yaşamı birlikte kurarlar. Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalardan dolayı Efeler Belediyemizi ve Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı kutluyor, açılışa katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış nedeniyle telgraf gönderenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı. Akşener mesajında, “Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ancak yoğun programım sebebiyle Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğunuz 9’uncu Kitap Kafe’nin açılışında aranızda olamayacağım. Düşünmeyen, bilmeyen ve hissetmeyen bir toplum kaybolmaya mahkûmdur. Cephede ateş altındayken bile kitabını yanı başından ayırmayan okuma tutkusundan vazgeçmeyen Atatürk’ümüzün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün izinde cumhuriyetimizin vizyonu ve değerleri ışığında düşünen, öğrenen, hatırlayan hisseden nesillerimizi ve mutlu geleceğimizi inşa etmek için oldukça değerli olan bu açılışta Efeler Belediye Başkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En içten sevgi ve selamlarımla.” cümlelerine yer verdi.

Muhtar Çıvkaroğlu: “Bu mutluluğu bize yaşatan başkan Atay’a teşekkür ederiz”

Efeler’in 9’uncu Girne Mahallesi’nin 2’nci Kitap Kafe açılışında yaptığı konuşmada Başkan Atay’a hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu konuşmasının devamında şu sözleri söyledi, “2021 yılının Kasım ayında hizmete sunulan ilk Kitap Kafemiz yoğun ilgi gördü. Mahalle sakinlerimiz, muhtarlığımıza ve Efeler Belediyesi’ne 2’nci Kitap Kafenin açılması için yoğun talepte bulundu. Talebe olumlu yanıt ve destek veren Başkan Mehmet Fatih Atay’ın onayı ile burada açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Başkan Atay’a teşekkür ediyoruz. Mahallemizde açılan Kitap Kafeler sayesinde gençlerimiz daha konforlu ve verimli çalışma olanakları buldu. Kitap Kafelerden yararlanan bazı öğrencilerin çeşitli üniversiteleri kazanması bizleri çok mutlu ediyor.”

Yazarlar iplikçi ve yener: “Kitap Kafe projesi heyecan ve mutluluk veriyor”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın davetiyle 9’uncu Kitap Kafe açılışına katılan Yazarlar Müge İplikçi ve Mavisel Yener konuşmalarında Kitap Kafe projeleri nedeniyle büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Yazar Müge İplikçi, “Çok heyecan verici bir görüntü. Sayın Mehmet Fatih Atay ve sevgili eşi başta olmak üzere Kitap Kafelerin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Efeler’den İstanbul’a umutla dönüyorum” diye konuştu. Yazar Mavisel Yener ise, “Burada olmak ve böyle bir şeye tanıklık etmek mutluluk ve heyecan veriyor. Cebime umut ve sevinç koydum. Gelecek adına çok güzel sözcükler üreteceksiniz. Okuyacaksınız, okutacaksınız. Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Başkan Atay: “Sizlere verdiğim sözleri yerine getirmeme hiç kimse engel olamaz”

Efeler’i daha modern, daha yaşanılabilir ve daha adil bir kent yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Atay, 9’uncu Kitap Kafe’nin açılışındaki ortamın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Atay, açılışa katılan yazarlar Müge İplikçi ve Mavisel Yener’e de şu sözlerle teşekkür etti: “Sayın yazarlarımıza çok teşekkür ederiz, zamanlarını ayırdılar, bizlerle birlikte olma onurunu bizlere layık gördüler.” Kitap Kafe projesi ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışan Başkan Atay konuşmasının devamında şu sözleri söyledi: “Hepimizin bir amacı var. İyi bir ortamda yaşam sürmek, sağlıklı bir çevre düzeni olmasını istemek, mutlu olmak, ulaşımda sorun yaşamamak ve gelirimizi arttırıcı projelere tanıklık etmek. Bütün bunlar bizler için. Esas temel konu geleceğimiz olan çocukların bilgiye erişmeleri konusunda onlara yardımcı olmak diye düşünüyorum. Benim çocukluğumda, yaşadığım ilçede bir tane kütüphane vardı ve saat 17.00’de kapanıyordu. Yıllar sonra Efeler ilçesi çok mu farklıydı? Hayır, değildi.1 tane kütüphane vardı ve o kütüphane de saat 17.00’de kapanıyordu. gençlerimize ve çocuklarımıza bilgiye ulaşma konusunda sıkıntı çekmemesi için söz verdik. Onlar bilgili oldukları zaman yaşamlarının kalitesinin yükselmesi, korkudan endişeden uzak bir hayat sürmeleri için Kitap Kafeleri, seçimden önce halkımıza sunduk. Onlar, bizi seçtiler. Biz de verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker yerine getiriyoruz. Siz benim yanımda olduğunuz sürece, size verdiğim sözleri yerine getirmeme hiç kimse ama hiç kimse engel olamayacak. Çünkü halk ne isterse o yapılır. Ben de siz ne istiyorsanız onu gerçekleştireceğim. Kitap Kafelerden her ay bir tane açacağız. Gelecek ay Güzelhisar Mahallesi’nde 10’uncu Kitap Kafemizi açacağız. Her mahallede Kitap Kafe açılışını gerçekleştireceğiz. Kimse bu konuda endişe etmesin. 12 ay boyunca yapacağımız bütün projeleri planladık, gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Başkan Atay’dan gençlere tavsiye

Efelerli öğrenciler ve gençlere de tavsiyede bulunan Başkan Mehmet Fatih Atay, “Her mahallede bunu yaparken çocuklarımıza da bir görev düşüyor. Ailelerinizin isteği ders çalışmanız. Ders çalışmanız için burada hiçbir sorun yaşamayacağınız ortamı oluşturduk. Çay ve su ikramımız. Gelecek kuşaklar olarak, bu ülkeyi yarın yönetecek insanlar olarak, daha bilgili, daha sevgi dolu, barışçıl bir yaşam sürülmesini sağlayacak politikalar üretmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ressam ve heykeltıraş Mehmet Akkaya tarafından yapılan “Okuyan Çocuk” heykeli, Efeler halkının beğenisine sunuldu. Daha sonra 9’uncu Kitap Kafe’nin açılış kurdelesi kesildi.