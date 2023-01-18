banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Efeler’de gençlik parkı açıldı

Efelerli vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yeni bir park daha kazandırdı.

Aydın Haberleri 18.01.2023, 18:47
Efeler’de gençlik parkı açıldı
banner55
banner25

Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi Çevre Bulvarı 1126. Sokakta yapımı tamamlanan Gençlik Parkı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, Efeler Belediyesi meclis üyeleri ile  muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu Başkan Atay’ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından Fatih Mahallesi’nde yapılan Gençlik Parkı’nın açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Efeler’e modern ve yaşanılabilir kent kimliği kazandırma adına gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Efeler Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’ı kutluyor, açılışa katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“İyi ki varsınız başkanım”

Gençlik Parkı açılışında konuşan Fatih Mahallesi muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, yatırımları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Muhtar Taşçıoğlu, “14 yıldır Fatih Mahallesinde muhtarlık yapıyorum. Seçildiğim günden bu yana bu arazi imar planlarında park olarak ayrılmıştı. Efeler’i marka kent yapma yolunda çalışan Başkan Atay’a park talebimizi ilettik ve bugün parkımızın açılışında karşınızdayız. Talebimizi yerine getiren değerli Başkanımıza teşekkür ederim” dedi. Parkların önemine dikkat çeken Taşçıoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki Aydın deprem bölgesinde. Küçük bir deprem dahi olsa açık alanlara ve parklara koşarız. Buralarda kendimizi daha güvende hissederiz. Bunun yanında çocuklarımız salıncak binmek istediğinde, parklarda çiçekleri seyrederek kitap okumak ve spor yapmak istediğimizde parklara geliriz. Yaşadığımız şehirlerde binalar sanki üstümüze geliyor. Parklar yaşam kalitemizi artıran alanlardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Atay’ın örnek projeleri arasında yer alan Kitap Kafelere övgüde bulunan Taşçıoğlu, “Geçen yıl Aralık ayında Kitap Kafe açılışı yaptık. Ocak’ta  da Gençlik Parkı açıldı. Şubat ayında da umarım Hanımevi, mahallemizde hizmete girer. Kitap Kafemiz çok güzel. Çay ve su ücretsiz. Ders çalışmak ve kitap okumak isteyen herkesi  Kitap Kafemize davet ediyorum. 5 dakika kitap okursanız 5 dakika da duvarları seyredin. Öyle güzel yazılar var ki orada huzur bulacaksınız. Ben oraya gittiğimde geri dönmek istemiyorum. Hizmetlerinden dolayı mahallemizin adına Başkan Atay’a çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Başkanım” diye konuştu. 

“Sizin ihtiyacınız neyse o hizmeti vereceğim”

Efeler’i daha modern ve daha sosyal bir kent görünümüne kavuşturmak için söz verdiği projeleri açılışlarını hayata geçiren  Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gençlik Parkı’nın açılışında yaptığı konuşmada hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini söyledi. 

Başkan Atay, “Bugün kış aylarındayız. Hava bize çok uygun çok sıcak. Birlikteyiz, aslında sıcak bir ortamdayız çünkü yüreklerimiz sıcak. Bugün Efeler’imizde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bu hizmetleri, inanın sizin isteklerinizi yerine getirmek için gerçekleştiriyorum. Ne istiyorsanız, sizin ihtiyacınız neyse onu yerine getireceğim. Buna kimse engel olamayacak. Seçilmeden önce sizlere geldik ve  projelerimizi anlattık.  Sizlerde oy verdiniz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerden sadece stadyum yapmanın dışında bütün sözleri yerine getirdim” dedi. Fatih Mahallesine kreş ve Hanımevi hizmetleri sunacağını söyleyen Başkan Atay konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Hanımevi ile ilgili isteğiniz var sayın muhtarım. Evet onu da yerine getireceğim. Hanımevinden önce burada bir kreş açılışını  gerçekleştirelim. Onun daha öncelikli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Efeler Belediyesi’nin 3 kreşi var. Geçen gün bir imza daha attık. Dördüncü kreşi de bir yerden kiraladık, onun da müjdesini vermek istiyorum.” dedi. 

Başkan Atay’dan 9’uncu kitap kafe

Efeler halkından tam not ve ünü ülkenin dört bir yanına ulaşan Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor. Gençlik Parkı açılışında yaptığı konuşmada 9’uncu Kitap Kafe’nin açılacağı tarihi açıkladı. Başkan Atay, “Gelecek hafta Çarşamba günü Girne mahallesinde, mahallenin ikinci ama Efeler’imizin 9’uncu  Kitap Kafesi’ni açacağız. Onun da müjdesini vermek istiyorum. Her ay bir kitap kafe açacağız. İnanın ki zaman yetmiyor. Her ay, belki bazı aylar iki tane birden açacağız. Verdiğim sözler, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına kavuşması, kadınlarımızın özgür olması ve çocuklarını istediği gibi yetiştirebilmeleri için.  Bu makamlarda ileride oturacak olan çocukların da bilgili olmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların bilgiye erişim konusundaki bütün zorluklarını sona erdirerek Kitap Kafeleri her mahallede, gerekirse her sokakta onlar için hizmete açacağız. Ovaeymir Mahallesinde  de kitap kafemizin yerini belirledik. Orada da kitap kafeyi açacağız. Ovaeymirli çocuklarımızın da eşitlik hakkından yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu park çocuklarımız için, kadınlarımız için, hepimiz, Efeler halkı için hayırlı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Konuşmaların ardından davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Atay, Gençlik Parkı’nı hizmete açtı.

#Efelerde gençlik parkı açıldı #Aydın Haberleri #Kent09 #Park #açılış #Fatih Atay #haberler #Efeler Belediyesi #genel #güncel #cemil ağırbaşer
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@