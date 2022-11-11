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Efeler’de İlhami Ortekin parkı açıldı

İlçe halkına yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yepyeni bir park daha kazandırdı.

Aydın Haberleri 11.11.2022, 20:52
Efeler’de İlhami Ortekin parkı açıldı
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Efelerli vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebilecekleri “İlhami Ortekin Parkı” açıldı. Efeler Belediyesi’nce Mimar Sinan Mahallesi 2371 Sokak’ta yapımı tamamlanan ve Eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin’in adının yaşatılacağı park, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merhum İlhami Ortekin’in yakınları, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu Başkan Atay’ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından yapılan İlhami Ortekin Parkı’nın açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Bu değerli hizmetten dolayı Efeler Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’ı kutluyor, açılış törenine katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Parkımızın ismi meclisimizde oy birliği ile alındı”

Açılış törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bugün geçmişte Aydın Belediye Başkanı olarak görev yapan bir büyüğümüzün adının parkımızda sonsuza dek yaşatılması konusunda bir irademizi ortaya koyduk. Ne mutlu ki çoğu kararımız gibi bu da oy birliği ile verilmiş bir karar. Buradan siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bütün meclis üyelerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ne güzel ki bu parkta çocuklarımız oynayacak, kadınlarımız gelecek spor yapacak.” dedi.

“Hiç kimse Efeler halkına hizmet etmemi engelleyemeyecek”

Seçimden önce verdiği sözleri teker teker yerine getirdiğini ifade eden Başkan Atay, şöyle konuştu: “Halk olarak yanımda olduğunuz sürece benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmekte kararlıyım. Hiç kimse ama hiç kimse size hizmet etmemi engelleyemeyecektir. Yaptığımız bütün hizmetleri, toplumun, geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam koşullarının iyileşmesi, iyi bir eğitim alabilecekleri ortamın yaratılması, hatta down sendromlu ve otizmli özel çocuklarımızın da toplumla birleşmesi için yapıyoruz. Otizm Yaşam Merkezimizi hayata geçirdiğimiz gibi çok yakında down sendromlu çocuklarımızla ilgili olarak da bir eğitim merkezi açacağız. Merkezimizde verdiğimiz eğitimlerle özel çocuklarımızın yaşama uyum sağlayabilmeleri için çalışacağız.”

“Kadınlara öncelik veriyoruz, istihdam yaratıyoruz”

Efeler’de yaşayan 300 bin kişinin ücretsiz eğitim alabilmesi için her türlü fedakarlığı yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, fabrikadan, Efe Bakkallara kadar hayata geçirdiği hizmetleri anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Sadece kadınlarımızın çalıştığı bir fabrika kurduk. İlk kez bir belediye fabrika kurdu arkadaşlar, bu ilk kez oluyor. Tarlalarımızda üretiyoruz. Ki Çıldır ailesine de çok teşekkür ederiz, Efeler Belediyesi’ne hayvan pazarının yanında 56 dönüm birinci sınıf tarla bağışladılar, çok teşekkür ederiz kendilerine buradan. O tarlalarda enginar, şevketi bostan yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri fabrikamızda işleyip katma değer sağlayıp, istihdam yaratıyoruz.  Ekonomik gelir elde ediyoruz. Dünyada hiçbir ülke üretmeden büyümez, kalkınamaz, refah seviyesini yükseltemez. Üretmemiz gerekiyor, katma değeri yüksek ürünler üretirsek refah seviyemiz yükselecek, kalkınmamız gerçekleşecek. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, tarlalarda ürettiğimiz ürünleri fabrikalarda, kadınlarımızın eliyle mamul hale gelmeleri ve topluma Efe Bakkallarla en iyi şekilde, en ucuz şekilde satılmalarını sağlıyoruz.”

“Efeler halkı yanımda”

“Efeler halkına hizmet etmeye devam ederken, projelerimizi gerçekleştirirken gözüm hiç arkada değil” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Halkı inanın ki bütün anketlerde çok büyük bir oranda arkamdasınız, yanımdasınız. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bu parkımızın İlhami Ortekin adına daha büyük olmasını dilerdik ama arsamız yok, bunlar var. O nedenle bu parkımızın İlhami abimize, ailelerine adına yakışır bir şekilde olması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ederim, hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katıldığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.” diye konuştu.

Ortekin’in Ailesinden Başkan Atay’a teşekkür

İlhami Ortekin’in yeğeni Hatice Nurten Erdoğan, konuşmasında İlhami Ortekin’in yaşamda öne çıkardığı değerlerle her zaman örnek olan bir kişilik olduğunu, ayrıca dürüst ve çalışkanlığı ile bilinen simge bir isim olduğunu ifade etti. Ortekin’in “Önce İnsan” diyerek, yaşam felsefesini ve yerel yöneticiliğini bunun üzerine oluşturduğunu belirten Hatice Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlhami Ortekin hep gönüllerdeydi ve sonsuza kadar gönüllerimizde kalmaya devam edecek. Kentler kendi değerlerine sahip çıktıkları zaman geçmiş ile geleceği birleştirmiş olurlar. Büyük bir vefa örneği göstererek bu güzel parka İlhami Ortekin adını veren Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a, meclis üyelerimize ve belediyemizin ilgililerine çok teşekkür ediyorum. İlhami Ortekin Parkı’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; davetliler ve törene katılanlarla birlikte açılış kurdelesini kesip İlhami Ortekin Parkı’nı hizmete açtı.

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