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Efeler’deki zeytin bahçelerinde bakım çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi; ilçedeki park, bahçe, yeşil alanlar ile belediye tarlalarında gerçekleştirdiği zeytin hasadını tamamladı ve zeytin ağaçlarının bakımına başladı.

Aydın Haberleri 11.03.2023, 17:02
Efeler’deki zeytin bahçelerinde bakım çalışmaları devam ediyor
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Efeler Belediyesi, hem zeytin ağaçlarının meyvelerinin dökülüp telef olmasını önlemek, hem de Efeler’in zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarını vatandaşlarla uygun fiyatla buluşturmak için her yıl olduğu gibi bu sezon da ilçede zeytin hasadı yaptı. Zeytin silkme işlerini bitiren Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların bakımına başladı. Efeler Belediyesi’ne ait tarım arazileri ile park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarında budama yapan ekipler, zeytin ağaçlarının verimini artırmak ve ağaçların daha uzun ömürlü olması için çalışmalarına devam ediyor.

Efeler’in zeytin ağaçlarından mamul zeytinyağları, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın önemli projeleri arasında yer alan ve Girne Mahallesi ile Adnan Menderes Bulvarı’nda hizmet veren Efe Bakkallarda satışa sunuluyor.

#Efelerdeki zeytin bahçelerinde bakım çalışmaları devam ediyor #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #zeytin bahçesi #Efeler Belediyesi #Mehmet Fatih Atay
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