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Efeler’den çocuklara sanat dolu yarıyıl hediyesi

Düzenlediği etkinliklerle 7’den 70’e Efelerli vatandaşlara kültür-sanat şölenleri yaşatan Efeler Belediyesi, yarıyıl tatilini çocuklar için düzenlenen organizasyonlarla dolduracak.

Aydın Haberleri 19.01.2023, 12:31
Efeler’den çocuklara sanat dolu yarıyıl hediyesi
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli minikleri, çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Okulların tatile gireceği 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında sanat etkinlikleri planlayan Efeler Belediyesi, çocuk tiyatro oyunu ve senfoni orkestrasıyla çocuklara eğlenceli bir tatil yaşatacak.

Nasreddin hoca ile gülecek senfoni orkestrası ile eğlenecekler 

Etkinlikler kapsamında Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” adlı müzikli çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda 26 Ocak Perşembe günü 13.00 ve 15.00’te, 2 seans olarak gösterime girecek. Parkta oynayan çocukların Nasreddin Hoca’nın bazı fıkralarını canlandırmasını konu alan oyun, izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak. 

Efeler Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklara sunacağı bir diğer etkinlik ise Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın sahne alacağı konser olacak. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda her yaştan sanatseverlerle bir araya gelecek orkestra, 27 Ocak Cuma günü saat 19.30’da birbirinden güzel eserleri Efelerli çocuklar için çalacak. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Efeler’de vereceği konserin ardından E.B.Ş.T. de İzmir’de sahneye çıkacak. Turne kapsamında “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” adlı oyun 2 Şubat Perşembe günü Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak.
Efeler’de düzenlenecek her iki etkinliğin de biletleri, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. 

Başkan Atay: “tatilde dolu dolu zaman geçirmeye davet ediyoruz”

Çocukların tatildeki boş zamanı faydalı aktiviteler ile geçirmelerini önemsediklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çocuklarımızı yarıyıl tatilinde tiyatro ve konser gibi kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturacak olmaktan dolayı mutluyuz. Tiyatro ve müzik onların eğlenmelerini, eğlenirken de öğrenmelerini sağlayan önemli sanat dalları. Çocuklarımızı aileleri ile etkinliklerimize katılmaya, birlikte dolu dolu zaman geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

#Efelerden çocuklara sanat dolu yarıyıl hediyesi #Aydın Haberleri #Tiyatro #Kent09 #genel #güncel #Mehmet Fatih Atay #Efeler Belediyesi #çocuklar #yarı yıl tatili #cemil ağırbaşer
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