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Efelerli gençlerin ikinci evi Kitap Kafeler

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kente armağan ettiği Kitap Kafelerin ünü ülkenin dört bir yanına ulaştı. Marka Kent Efeler’in Kitap Kafelerinde çeşitli sınavlara hazırlanan öğrenciler, örnek proje hakkındaki görüşlerini paylaştılar. 

Aydın Haberleri 27.01.2023, 12:25
Efelerli gençlerin ikinci evi Kitap Kafeler
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Hizmete açılmasıyla birlikte Efeler’de yaşayan öğrenciler ve gençlerin çokça vakit geçirdiği yerlerden olan Kitap Kafeler, Pazar günleri hariç 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Nezih çalışma ortamı, hızlı internet bağlantısı ve ücretsiz ikramlarıyla öğrencilerin ders çalıştıkları, kitap okudukları ve araştırmalar yaptıkları Kitap Kafeler, bilgiye ulaşımı daha kolay hale getiriyor. Başkan Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan projelerinden Kitap Kafeleri, müdavimleri olan gençler anlattı. 

“Çok verimli bir çalışma ortamı”

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’na Kitap Kafelerde hazırlanan Merve Tirimoğulları, Kitap Kafelerdeki temiz ve konforlu çalışma ortamına dikkat çekti. Genç doktor, “Çok güzel bir çalışma ortamı var. Burada boş yer bulamıyoruz. Hem arkadaş çevrem hem de birçok kişi buraya geliyor. Çay ve su ücretsiz, çok temiz bir ortam var. İnsanlar ücretsiz bir yer görünce pis, dağınık ve gürültülü olabileceğini düşünebiliyor. Öğrencilere öneriyorum. Evde tek başına çalışmak sıkıcı oluyor. Böyle yerler motivasyon kaynağı” diye konuştu. 

Kütüphanelerden daha iyi”

Aydın Lisesi’nde eğitim hayatını sürdüren Gülşen Dila Yılmaz ise Kitap Kafelerle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti, “Kitap Kafelerden çok memnunum. Evde ders çalışırken her zaman konsantrasyonu sağlamak mümkün olmuyor. Burada toplu halde çalışmak daha iyi. Bu projeler devam etmeli sayısı artırılmalı. Olanaklar çok iyi. Kütüphanelere göre çok daha temiz. Çay ve su ikramları da var. Her anlamda memnunum.”

“Çalışanlar güler yüzlü”

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ye Kitap Kafelerde hazırlanan Merve Ateş, çalışanların çok güler yüzlü olduğunu ve kendilerine her anlamda yardımcı olduklarını söyledi. Ateş konuşmasını şöyle sürdürdü, “Çalışanlar bize her zaman destek oluyor. Ders çalışmaya geldiğimde hiç görmediğim kitaplar görüyorum ve inceliyorum. Sadece ders çalışmakla kalmayıp yeni kitaplar da keşfediyorum. Sığ bir ders çalışmadan çok insanların sosyalleşmesi ve yeni şeyler tanıması gerektiğini düşündüğüm için Kitap Kafeyi tercih ettim. Birçoğumuz öğrenciyiz ve harçlık alıyoruz. Ekonomik şartlar nedeniyle çay ve suyu ücretsiz alabilmek önemli. Cebimizde daha fazla paramız kalıyor. Hizmetlerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyorum.”

“Sayısı artarak devam etmeli”

Kitap Kafelerdeki ücretsiz internet imkânının önemine değinen üniversite öğrencisi Alper Yavuz, “Üniversite sınavından sonra buraya daha sık gelmeye başladım çünkü alan dersleri ve İngilizceye hazırlık için derslere bakmam gerekiyordu. Evimde internet bağlantısı olmadığı için buraya geliyorum. Gayet iyi çalışabiliyorum. Her şey ücretsiz ve sessiz bir ortam. Hem evlere yakınlık açısından hem de çalışanların bize karşı takındığı tavır nedeniyle gayet iyi bir mekân. Kitap Kafe projesi gayet başarılı ve bence sayısı da artarak devam etmeli” diyerek konuşmasını tamamladı.

#Efelerli gençlerin ikinci evi Kitap Kafeler #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Efeler Belediyesi #Mehmet Fatih Atay #kitap #kafe #Gençler #öğrenci #kütüphane
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