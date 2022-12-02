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Engelli Derneklerinden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Aydın’daki engelli derneklerinin yöneticileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
Aydın Haberleri 02.12.2022, 12:16
Ziyarette engelli derneklerinin yöneticileri, derneklerine ve engellilere Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Engelleri kaldırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı engelli derneklerinin yöneticilerine teşekkür etti.
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