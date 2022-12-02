Engelli Derneklerinden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Ziyarette engelli derneklerinin yöneticileri, derneklerine ve engellilere Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Engelleri kaldırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı engelli derneklerinin yöneticilerine teşekkür etti.