Son Dakika
Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Gelecek Partisi'den Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret
Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Hüsne (Suzan) Milli, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Milli’ye Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Gelecek Partisi Nazilli İlçe Başkanı Aydın Özsepet de eşlik etti.
Aydın Haberleri 23.01.2023, 12:38
Namaz Vakti 23 Ocak 2023
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|19
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|19
|34
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|20
|16
|17. Altınordu
|20
|16
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6
Yeni Sayımız