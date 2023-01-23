Gelecek Partisi'den Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

Ziyarette İl Başkanı Hüsne Milli, Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise her iki il başkanına ve ilçe başkanına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.