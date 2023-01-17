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Genç iş insanlarından Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Haberleri 17.01.2023, 20:48
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette dernek başkanı Durmuş, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise bölgedeki genç girişimcileri aynı çatı altında toplamayı misyon edinen derneğin başkanı Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
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